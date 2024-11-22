Медведев о «Зените»: «Титул 1984 года можно сравнить с 2007-м. Первое чемпионство как первая любовь – не ржавеет и не забывается»

Александр Медведев сравнил чемпионства «Зенита» в 1984 и 2007 годах.

21 ноября «Зенит» отметил 40-летие первой победы в чемпионате страны. Тогда команда, возглавляемая Павлом Садыриным, выиграла первенство СССР.

В 2007 году петербургский клуб завоевал чемпионство в Мир РПЛ под руководством Дика Адвоката .

«Чемпионство 1984 года можно сравнить с чемпионством 2007 года. Первое чемпионство как первая любовь – не ржавеет и не забывается», – сказал председатель правления «Зенита ».

В общей сложности сине-бело-голубые 11 раз выигрывали национальный чемпионат.

Медведев о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Мы не «Лестер», который один раз победил и гордится до сих пор, но та победа – несущая балка всех последующих»