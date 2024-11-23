«У «Спартака все время перестроечный сезон. Одного Барко маловато будет, остальные должны подтянуться». Ринат Билялетдинов о красно-белых
Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.
«По матчу первого круга (3:1 в пользу «Локо» – Спортс”) я понял, что Станкович рискует, потому как он хотел построить свою победную тактику. Считаю, что он немного переоценил свои возможности и недооценил возможности «Локомотива». Тот матч стал для меня одним из информативных. «Локомотив» использовал тот момент, который мне бросился в глаза.
К сожалению для «Спартака», у них все время перестроечный сезон. Нужно дать укрепиться, созреть плоду. Абаскаль имел достаточно времени, было многообещающее начало, а потом съехал, так же как Витория.
Но это все спартаковская внутренняя кухня, а я сужу со стороны. Может быть, мне только кажется, а все совсем не так. Тем интереснее и загадочнее «Спартак» много лет — от него ждут и ждут. Я считаю, правильно, но что-то все время мешает. И, наверно, они тоже ищут причину.
Будет ли «Спартак» осторожничать? Да нет. «Спартак» — команда, которая всегда заряжена на то, чтобы выиграть, статус все же. Болельщики не поймут, если команда будет сидеть в глухой обороне, и никто не будет пытаться атаковать. Это не их стиль, не их подход. Но одного Барко маловато будет, остальные должны как-то подтянуться», — сказал бывший тренер «Локомотива».
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