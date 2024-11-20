  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Филимонов о Довбне: «Почему «Спартак» взял его, не понимаю. Не буду говорить про возраст, нет желания даже это комментировать»
1

Филимонов о Довбне: «Почему «Спартак» взял его, не понимаю. Не буду говорить про возраст, нет желания даже это комментировать»

Александр Филимонов оценил переход вратаря Александра Довбни в «Спартак».

Летом московский клуб объявил о переходе 37-летнего вратаря из «Шинника». 

«Не понимаю, почему «Спартак» взял Александра Довбню. Не буду говорить про возраст. Могу строить догадки и предполагать, но реальность может быть совершенно другой. Нет желания даже это комментировать», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной России.

Также Филимонов ответил на вопрос о том, смог бы он сейчас стать третьим вратарем красно-белых. 

«Объективно оцениваю свои возможности. Да, выгляжу неплохо. Но для того, чтобы играть, нужно тренироваться и иметь совершенно другой уровень подготовки. А я не тренируюсь. Да и возраст уже не тот», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Филимонов
logoАлександр Довбня
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Динамо»
23213 ноября, 18:50
Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»
2211 ноября, 18:18
Широков о Мостовом: «Царь периодически несет ахинею. Приелось: Абаскаль – говно, Станкович – топ, нефутбольные люди не интересуют. Может, не надо ему тренировать»
779 ноября, 10:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ЭСК считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локо» за руку Калинина на 92-й минуте
13 минут назад
Игроки сборной России получат по 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем («Мутко против»)
1526 минут назад
«Рубин» разыграет часы на матче с «Акроном». Ранее у Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей в раздевалке казанского клуба
2835 минут назадФото
Советник президента «Барсы» о «Золотом мяче»: «Винисиус мог выиграть по таланту, но тогда у Месси их было бы 13. Мне нравится, какой пример Родри подает детям – в отличие от Вини»
1836 минут назад
ЭСК РФС признала ошибкой неназначение пенальти в ворота «Зенита» за руку Кассьерры в матче с «Ахматом»
5551 минуту назад
Павлюченко о предложении назвать улицу в его честь: «На улицу Титова или Аленичева согласен, Хиддинка можно. Нам с Аршавиным еще рановато»
2357 минут назад
Защитник «Сан-Хосе» Акапо о Месси: «В МЛС созданы все условия, чтобы Лео блистал. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его»
9сегодня, 16:10
В новом контракте Гвардиолы с «Ман Сити» нет пункта о расторжении на случай, если клуб исключат из АПЛ по делу о 115 финансовых нарушениях (The Guardian)
25сегодня, 15:55
Роке о кумире детства: «Роналду. Очень нравится Неймар, за его манеру игры и бразильскую магию, но и Криштиану тоже, если честно»
20сегодня, 15:48
«Месси на 4 головы опережает Роналду». Советник президента «Барселоны» о Лионеле
123сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
«В Курске три раза останавливали. Благодарны, что тут только один». Тренер «Иртыша» Мишаткин – о паузе в матче из-за ракетной опасности в Брянске
4 минуты назадВидео
Колосков о матче с Уругваем: «Это не в Беларусь лететь – другой континент, надо понимать, кто за что будет платить. Уже говорил, можем играть с Азией, Африкой, Латинской Америкой»
14 минут назад
17-летний Ямаль стал послом ЮНИСЕФ. Вингер «Барсы» записал видео с младшим братом: «Обращаюсь к тебе и к каждому ребенку в мире: никогда не забывайте играть»
114 минут назад
«Сирены – ничего страшного, мы должны быть готовы ко всему». Защитник «Иртыша» Полковников – о матче, прерванном из-за ракетной опасности
18 минут назадВидео
«Великолепная!» Дзюба о реакции на свое интервью
142 минуты назад
Гаврилов о матчах России: «Будто против манекенов играли – пользы не извлекли, никакой борьбы, сопротивления. Футболом там и не пахло, удовлетворение утешительное»
351 минуту назад
«Клубы АПЛ будут получать американские инвестиции в течение следующих 5-10 лет. С американцами сейчас общаются они все». Эксперт по футбольным инвестициям о финансировании клубов
2сегодня, 16:14
«В «Динамо» Махачкала рабства нет – насильно мил не будешь, как на Руси говорят. Кто хочет уйти – уйдет». Гаджиев об интересе клубов РПЛ к Волку
4сегодня, 16:08
Вратарь «Акрона» Волков о Дзюбе: «Мне его в жизни хватает. Если еще интервью его смотреть, с ума можно сойти»
3сегодня, 15:36
Форвард «Иртыша» Янушковский показал средний палец болельщикам «Динамо» Брянск, уходя на замену. Момент попал в трансляцию
2сегодня, 15:34Видео