Филимонов о Довбне: «Почему «Спартак» взял его, не понимаю. Не буду говорить про возраст, нет желания даже это комментировать»
Александр Филимонов оценил переход вратаря Александра Довбни в «Спартак».
Летом московский клуб объявил о переходе 37-летнего вратаря из «Шинника».
«Не понимаю, почему «Спартак» взял Александра Довбню. Не буду говорить про возраст. Могу строить догадки и предполагать, но реальность может быть совершенно другой. Нет желания даже это комментировать», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной России.
Также Филимонов ответил на вопрос о том, смог бы он сейчас стать третьим вратарем красно-белых.
«Объективно оцениваю свои возможности. Да, выгляжу неплохо. Но для того, чтобы играть, нужно тренироваться и иметь совершенно другой уровень подготовки. А я не тренируюсь. Да и возраст уже не тот», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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