Компани о 3:0 с «Аугсбургом»: «Никогда не бываю доволен. Хочу, чтобы «Бавария» всегда прибавляла»
Венсан Компани оценил победу над «Аугсбургом» (3:0) в Бундеслиге.
«Было нелегко, и это нормально – в конце концов, это матч Бундеслиги. Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.
Я никогда не бываю доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа важна, поэтому очень ее ценю», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Баварии»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости