У «Баварии» 6 побед подряд с общим счетом 17:0. Дальше – «ПСЖ»
«Бавария» продлила победную серию до 6 матчей.
Сегодня команда Венсана Компани обыграла «Аугсбург» (3:0) в 11-м туре Бундеслиги.
В общей сложности за 6 последних матчей в Бундеслиге и ЛЧ мюнхенцы забили 17 голов, ни разу не пропустив.
Далее «Баварии» предстоит сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Матч пройдет в Мюнхене 26 ноября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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