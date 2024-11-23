У «Баварии» 6 побед подряд с общим счетом 17:0. Дальше – «ПСЖ»

«Бавария» продлила победную серию до 6 матчей.

Сегодня команда Венсана Компани обыграла «Аугсбург» (3:0) в 11-м туре Бундеслиги.

В общей сложности за 6 последних матчей в Бундеслиге и ЛЧ мюнхенцы забили 17 голов, ни разу не пропустив.

Далее «Баварии» предстоит сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Матч пройдет в Мюнхене 26 ноября.