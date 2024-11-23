Энрике о 3:0 с «Тулузой»: «ПСЖ» не блистал. Хотите увидеть невероятное – вам нужно в «Цирк Дю Солей»

Луис Энрике оценил победу над «Тулузой» (3:0) в Лиге 1.

– Матчи после международной паузы и перед Лигой чемпионов всегда трудные. Так и случилось, но мы, думаю, справились с задачей.

- «ПСЖ» сегодня был результативен, чего не скажешь о Лиге чемпионов. Чем объясните такую разницу?

– Это два совершенно разных турнира. В Лиге 1 у нас одна статистика, и это реальное положение вещей, но мы крайне далеки от своего уровня в Лиге чемпионов. Это нелогично. При этом в игре с мячом мы прекрасны. Подчеркну: прекрасны.

- После сегодняшнего матча вы обеспокоены или уверены перед игрой с «Баварией»?

– Хотите увидеть нечто невероятное – вам нужно в «Цирк Дю Солей». Думаю, мы провели цельный матч. Было очень тяжело, и, думаю, мы справились. Но мы не блистали, – сказал тренер «ПСЖ ».