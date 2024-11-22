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Маскерано подпишет 3-летний контракт с «Интер Майами»

Хавьер Маскерано возглавит «Интер Майами».

По данным Фабрицио Романо, аргентинец подпишет 3-летний контракт.

Ранее пост главного тренера «Интера» по личным причинам покинул Херардо Мартино.

Напомним, Маскерано и Лионель Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб МЛС также выступают другие бывшие игроки «Барсы» – Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoХавьер Маскерано
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
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