Месси – лучший игрок Южной Америки в XXI веке по версии Goal. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 3-й, Суарес – 5-й, Роналдо – 9-й, Винисиус – 17-й
Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов из Южной Америки, оценив их игру с 2000 года.
Рейтинг выглядит так:
1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Роналдиньо (Бразилия);
3. Неймар (Бразилия);
4. Кака (Бразилия);
5. Луис Суарес (Уругвай);
6. Кафу (Бразилия);
7. Тиаго Силва (Бразилия);
8. Серхио Агуэро (Аргентина);
9. Роналдо (Бразилия);
10. Роберто Карлос (Бразилия);
11. Марсело (Бразилия);
12. Алиссон (Бразилия);
13. Ривалдо (Бразилия);
14. Хуан Роман Рикельме (Аргентина);
15. Каземиро (Бразилия);
16. Анхель Ди Мария (Аргентина);
17. Винисиус Жуниор (Бразилия);
18. Хавьер Дзанетти (Аргентина);
19. Эрнан Креспо (Аргентина);
20. Карлос Тевес (Аргентина);
21. Хавьер Маскерано (Аргентина);
22. Радамель Фалькао (Колумбия);
23. Диего Форлан (Уругвай);
24. Алексис Санчес (Чили);
25. Эдинсон Кавани (Уругвай).
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