Месси – лучший игрок Южной Америки в XXI веке по версии Goal. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 3-й, Суарес – 5-й, Роналдо – 9-й, Винисиус – 17-й

Лионель Месси признан лучшим игроком Южной Америки в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов из Южной Америки, оценив их игру с 2000 года.

Рейтинг выглядит так:

1. Лионель Месси (Аргентина);

2. Роналдиньо (Бразилия);

3. Неймар (Бразилия);

4. Кака (Бразилия);

5. Луис Суарес (Уругвай);

6. Кафу (Бразилия);

7. Тиаго Силва (Бразилия);

8. Серхио Агуэро (Аргентина);

9. Роналдо (Бразилия);

10. Роберто Карлос (Бразилия);

11. Марсело (Бразилия);

12. Алиссон (Бразилия);

13. Ривалдо (Бразилия);

14. Хуан Роман Рикельме (Аргентина);

15. Каземиро (Бразилия);

16. Анхель Ди Мария (Аргентина);

17. Винисиус Жуниор (Бразилия);

18. Хавьер Дзанетти (Аргентина);

19. Эрнан Креспо (Аргентина);

20. Карлос Тевес (Аргентина);

21. Хавьер Маскерано (Аргентина);

22. Радамель Фалькао (Колумбия);

23. Диего Форлан (Уругвай);

24. Алексис Санчес (Чили);

25. Эдинсон Кавани (Уругвай).