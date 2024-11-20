Хави и Маскерано – в числе кандидатов на пост главного тренера «Интер Майами» Месси (Miami Herald)

Хави и Маскерано – в числе кандидатов на пост главного тренера «Интер Майами».

Хави и Хавьер Маскерано являются претендентами на пост главного тренера «Интер Майами», сообщает Miami Herald.

Ранее стало известно , что Херардо Мартино , возглавлявший команду с 2023 года, решил покинуть ее по личным причинам.

40-летний Маскерано в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины, его действующий контракт истекает в конце декабря.

44-летний Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» после завершения прошлого сезона.

Оба кандидата ранее выступали за «Барсу» в качестве игроков и пересекались там с лидерами клуба из Майами – Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

«Интер Майами » в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС , но вылетел в первом же раунде плей-офф.