Хави и Маскерано – в числе кандидатов на пост главного тренера «Интер Майами» Месси (Miami Herald)
Хави и Хавьер Маскерано являются претендентами на пост главного тренера «Интер Майами», сообщает Miami Herald.
Ранее стало известно, что Херардо Мартино, возглавлявший команду с 2023 года, решил покинуть ее по личным причинам.
40-летний Маскерано в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины, его действующий контракт истекает в конце декабря.
44-летний Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» после завершения прошлого сезона.
Оба кандидата ранее выступали за «Барсу» в качестве игроков и пересекались там с лидерами клуба из Майами – Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
«Интер Майами» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.
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