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  • Рашид Рахимов: «Просил защитников «Рубина» об одном: «Только не прилипайте к Дзюбе». Во многих эпизодах это сработало. У Артема все шансы побить рекорды Кержакова и Лоськова»
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Рашид Рахимов: «Просил защитников «Рубина» об одном: «Только не прилипайте к Дзюбе». Во многих эпизодах это сработало. У Артема все шансы побить рекорды Кержакова и Лоськова»

Рашид Рахимов подвел итоги матча «Рубина» с «Акроном» (3:0).

– Готовились ли вы к Артему Дзюбе отдельно?

– Отдельно – нет. Нам было важно, чтобы Грицаенко, который не играл в течение месяца и провел одну‑две тренировки с командой, действовал на позиции центрального защитника.

Мы знали, что будет очень много передач на Дзюбу, который хорошо цепляется и сбрасывает мячи. Артем играет очень хорошо, когда держит защитника и чувствует, где тот находится. Поэтому я защитников просил об одном: «Только не прилипайте. Находитесь на метр правее или левее от него, чтобы вы могли выбрать позицию по мячу». Во многих эпизодах это сработало. Понятно, что против Дзюбы невозможно все мячи выиграть. Но в принципе, эти моменты сработали.

– Как вы считаете, побьет ли Артем рекорд Кержакова и Лоськова?

– Я думаю, у него есть все шансы. Он в хорошей форме. И мы видим, что он достаточно много двигается, – сказал главный тренер «Рубина».

Напомним, у Дзюбы 231 гол во всех турнирах, а у рекордсмена Александра Кержакова – 233. Дмитрий Лоськов – рекордсмен чемпионатов России по «гол+пас»: 120 голов и 145 результативных передач за карьеру.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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