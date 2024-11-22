Даку стал лучшим форвардом РПЛ по фэнтези-очкам после дубля «Акрону». Он впервые забил больше 1 гола в лиге
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сделал дубль в 16-м туре РПЛ с «Акроном» (3:0).
За игру Даку набрал 10 очков (+2 за 60 минут на поле, +8 за голы) в фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
Теперь Даку – самый результативный форвард в фэнтези РПЛ – у него 80 очков за сезон. У спартаковца Манфреда Угальде 71 очко, у краснодарца Джона Кордобы – 68.
Дубль в ворота «Акрона» стал первым для Даку в Мир РПЛ, ранее нападающий ни разу не забивал больше 1 раза за игру. Предыдущий раз Мирлинд отличался 2 и более раз в национальном чемпионате 13 мая 2023-го, когда выступал за «Муру» в чемпионате Словении.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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