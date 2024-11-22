Руслан Безруков: «Когда перед игрой девушка наносила удар, Дзюба сказал, что она лучше меня исполняет. Против Артема, главное, руками не нужно было играть»

Руслан Безруков заявил, что Артем Дзюба подшучивал над ним.

В пятницу «Рубин» дома в рамках Мир РПЛ обыграл «Акрон» со счетом 3:0.

– Можно сказать, что «Акрон» – ваш клиент?

– Клиент – так сказать нельзя. В целом команда хорошая, потому что такие команды дают играть в футбол. Просто так сложились обстоятельства.

– Была установку на Дзюбу?

– Против Дзюбы, главное, руками не нужно было играть. Он любит играть от защитника, мы пытались навязать ему борьбу. Думаю, он хороший матч провел.

– Шутил сегодня?

– Да, всю игру. Когда перед матчем был символический удар и девушка отдавала пас, он сказал, что она лучше меня исполняет, – сказал футболист «Рубина».