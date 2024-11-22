Руслан Безруков: «Когда перед игрой девушка наносила удар, Дзюба сказал, что она лучше меня исполняет. Против Артема, главное, руками не нужно было играть»
Руслан Безруков заявил, что Артем Дзюба подшучивал над ним.
В пятницу «Рубин» дома в рамках Мир РПЛ обыграл «Акрон» со счетом 3:0.
– Можно сказать, что «Акрон» – ваш клиент?
– Клиент – так сказать нельзя. В целом команда хорошая, потому что такие команды дают играть в футбол. Просто так сложились обстоятельства.
– Была установку на Дзюбу?
– Против Дзюбы, главное, руками не нужно было играть. Он любит играть от защитника, мы пытались навязать ему борьбу. Думаю, он хороший матч провел.
– Шутил сегодня?
– Да, всю игру. Когда перед матчем был символический удар и девушка отдавала пас, он сказал, что она лучше меня исполняет, – сказал футболист «Рубина».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости