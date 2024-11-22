Анчелотти может поставить Менди в центр обороны «Реала» в экстренной ситуации. Левый защитник – 4-я опция на позицию после Рюдигера, Тчуамени и Асенсио

Ферлан Менди может получить роль центрального защитника в «Реале».

На сегодняшний день ожидается, что основной парой центральных защитников «Мадрида» станут Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени. В отсутствие француза, который продолжает восстановление от травмы, его заменит Рауль Асенсио. Ранее стало известно , что 21-летний воспитанник клуба останется в основной команде до конца сезона.

Как сообщает As, в случае экстренной ситуации, Карло Анчелотти готов использовать Менди в качестве четвертого варианта. Если возникнет такая необходимость, главный тренер поставит его в центр защиты, а Фран Гарсия займет позицию левого защитника.

Отмечается, что француз всего дважды играл за «Реал» на позиции центрального защитника, но Анчелотти верит в его надежность в обороне.

Тчуамени будет играть в центре обороны, пока «Реал» не подпишет защитника или не вернется Алаба. С Орельеном в защите мадридцы не проиграли ни одного из 10 матчей в прошлом сезоне