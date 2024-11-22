Анчелотти может поставить Менди в центр обороны «Реала» в экстренной ситуации. Левый защитник – 4-я опция на позицию после Рюдигера, Тчуамени и Асенсио
На сегодняшний день ожидается, что основной парой центральных защитников «Мадрида» станут Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени. В отсутствие француза, который продолжает восстановление от травмы, его заменит Рауль Асенсио. Ранее стало известно, что 21-летний воспитанник клуба останется в основной команде до конца сезона.
Как сообщает As, в случае экстренной ситуации, Карло Анчелотти готов использовать Менди в качестве четвертого варианта. Если возникнет такая необходимость, главный тренер поставит его в центр защиты, а Фран Гарсия займет позицию левого защитника.
Отмечается, что француз всего дважды играл за «Реал» на позиции центрального защитника, но Анчелотти верит в его надежность в обороне.
Тчуамени будет играть в центре обороны, пока «Реал» не подпишет защитника или не вернется Алаба. С Орельеном в защите мадридцы не проиграли ни одного из 10 матчей в прошлом сезоне
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий