Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист

Рауль Асенсио останется в основной команде «Мадрида» до конца сезона.

Воспитанник «сливочных» дебютировал за основную команду в матче с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги . По ходу первого тайма трое игроков «Реала » получили травмы. Позднее стало известно, что защитник Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Асенсио , игравший на позиции центрального защитника, отдал в своем первом матче результативную передачу.

Из-за ситуации с травмами в защите «Реал» продолжает искать подходящие замены игрокам. По данным Cope, 21-летний защитник, игравший за «Кастилью», будет переведен в первую команду до конца сезона.