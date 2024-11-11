Воспитанник «Реала» Асенсио останется в первой команде до конца сезона. 21-летний защитник дебютировал в матче с «Осасуной» и отдал ассист
Рауль Асенсио останется в основной команде «Мадрида» до конца сезона.
Воспитанник «сливочных» дебютировал за основную команду в матче с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги. По ходу первого тайма трое игроков «Реала» получили травмы. Позднее стало известно, что защитник Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Асенсио, игравший на позиции центрального защитника, отдал в своем первом матче результативную передачу.
Из-за ситуации с травмами в защите «Реал» продолжает искать подходящие замены игрокам. По данным Cope, 21-летний защитник, игравший за «Кастилью», будет переведен в первую команду до конца сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Cope
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