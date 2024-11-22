Хенесс о «Баварии»: «Могу пообещать чемпионство. Раньше мы были рады титулу. Теперь говорят: «Ого, как скучно»

Ули Хенесс заверил, что «Бавария» станет чемпионом Бундеслиги в этом сезоне.

«Что я могу обещать, так это чемпионский титул. Сейчас мы в прекрасном положении. Мы на вершине турнирной таблицы. И наши единственные реальные конкуренты, «Байер» и «Лейпциг», сильно отстают от нас.

Когда я еще играл, мы были самыми счастливыми, завоевав титул. Но сегодня, когда перед началом сезона вы говорите, что хотите стать чемпионами Германии, отвечают: «Ого, как скучно», – сказал почетный президент «Баварии».