Хенесс о «Баварии»: «Впервые за долгое время можно расслабиться. Теперь волнуются другие клубы»
Ули Хенесс доволен результатами «Баварии» в нынешнем сезоне Бундеслиги.
После 10 туров мюнхенцы лидируют в таблице немецого чемпионата, опережая «РБ Лейпциг» на 5 очков.
«Лучше и быть не может. Впервые за долгое время мы, наконец, можем выдохнуть и расслабиться – теперь переживают другие клубы», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Kicker
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости