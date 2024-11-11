Хенесс о «Баварии»: «Впервые за долгое время можно расслабиться. Теперь волнуются другие клубы»

Ули Хенесс доволен результатами «Баварии» в нынешнем сезоне Бундеслиги.

После 10 туров мюнхенцы лидируют в таблице немецого чемпионата, опережая «РБ Лейпциг » на 5 очков.

«Лучше и быть не может. Впервые за долгое время мы, наконец, можем выдохнуть и расслабиться – теперь переживают другие клубы», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс .