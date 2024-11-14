У «Баварии» лучшие летние трансферы в Бундеслиге по версии Kicker. «Байер» и «Дортмунд» делят 10-е место

«Бавария» возглавила список клубов с наиболее эффективной работой на рынке.

Мюнхенцы, подписавшие Майкла Олисе, Жоау Пальинью и других футболистов, заняли первое место в рейтинге немецких команд от Kicker. В прошлом году они были третьими.

При ранжировании команд учитывалось, как новички справляются со своей ролью. Оценки игрокам выставлялись по шкале от 0 до 10, суммировались и делились на их количество.

В топ-10 попали:

1 (3). «Бавария », оценка – 8.

2 (12). «Фрайбург » – 7,5.

3 (5). «Лейпциг » – 7,3.

4 (6). «Боруссия» Менхенгладбах – 7.

5 (2). «Айнтрахт » – 6,4.

6 (13). «Вольфсбург » – 6,1.

7. (4). «Хайденхайм » – 6,1.

8 (11). «Аугсбург » – 6,1.

9 (7). «Штутгарт » – 6,1.

10 (1). «Байер» – 6.

10 (13). «Боруссия» Дортмунд – 6.

Среди игроков десятки получили только Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Юго Экитик («Айнтрахт»), Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах) и Мохамед Амура («Вольфсбург»).