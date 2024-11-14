У «Баварии» лучшие летние трансферы в Бундеслиге по версии Kicker. «Байер» и «Дортмунд» делят 10-е место
Мюнхенцы, подписавшие Майкла Олисе, Жоау Пальинью и других футболистов, заняли первое место в рейтинге немецких команд от Kicker. В прошлом году они были третьими.
При ранжировании команд учитывалось, как новички справляются со своей ролью. Оценки игрокам выставлялись по шкале от 0 до 10, суммировались и делились на их количество.
В топ-10 попали:
1 (3). «Бавария», оценка – 8.
2 (12). «Фрайбург» – 7,5.
3 (5). «Лейпциг» – 7,3.
4 (6). «Боруссия» Менхенгладбах – 7.
5 (2). «Айнтрахт» – 6,4.
6 (13). «Вольфсбург» – 6,1.
7. (4). «Хайденхайм» – 6,1.
8 (11). «Аугсбург» – 6,1.
9 (7). «Штутгарт» – 6,1.
10 (1). «Байер» – 6.
10 (13). «Боруссия» Дортмунд – 6.
Среди игроков десятки получили только Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Юго Экитик («Айнтрахт»), Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах) и Мохамед Амура («Вольфсбург»).
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