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У «Баварии» лучшие летние трансферы в Бундеслиге по версии Kicker. «Байер» и «Дортмунд» делят 10-е место

«Бавария» возглавила список клубов с наиболее эффективной работой на рынке.

Мюнхенцы, подписавшие Майкла Олисе, Жоау Пальинью и других футболистов, заняли первое место в рейтинге немецких команд от Kicker. В прошлом году они были третьими.

При ранжировании команд учитывалось, как новички справляются со своей ролью. Оценки игрокам выставлялись по шкале от 0 до 10, суммировались и делились на их количество.

В топ-10 попали:

1 (3). «Бавария», оценка – 8.

2 (12). «Фрайбург» – 7,5.

3 (5). «Лейпциг» – 7,3.

4 (6). «Боруссия» Менхенгладбах – 7.

5 (2). «Айнтрахт» – 6,4.

6 (13). «Вольфсбург» – 6,1.

7. (4). «Хайденхайм» – 6,1.

8 (11). «Аугсбург» – 6,1.

9 (7). «Штутгарт» – 6,1.

10 (1). «Байер» – 6.

10 (13). «Боруссия» Дортмунд – 6.

Среди игроков десятки получили только Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Юго Экитик («Айнтрахт»), Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах) и Мохамед Амура («Вольфсбург»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАйнтрахт Франкфурт
logoШтутгарт
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logoАугсбург
logoФрайбург
logoХайденхайм
logoРБ Лейпциг
logoСеру Гирасси
logoТим Кляйндинст
logoЮго Экитик
logoМохамед Амура
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