Нино из «Зенита» о религии: «Момент, когда я осознал, что Бог умер за наши грехи и воскрес, стал переломным. Мне приснилось, что Бог зовет меня в светлую и чистую жизнь»

Нино из «Зенита» поделился мнением о религии.

– Вы религиозный человек. В вашей жизни было что-то такое, что вы могли бы без оговорок назвать чудом.

– Это очень интересный вопрос. Считаю, что сам факт того, что я обратился ко Христу, поверил ему, и есть стопроцентное чудо. Тот самый момент, когда я осознал, что Бог пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес, стал переломным. Мой мир уже не мог быть прежним.

– Как это произошло?

– Мои родители – христиане. Они очень долго пытались привести меня к вере. Но я не то, что бы их слушался и как-то реагировал на их попытки. До 18 лет в моей жизни происходило всякое. И далеко не всегда мое поведение можно было назвать примерным.

Но однажды мне приснился сон. Приснилось, что Бог зовет меня обратно, зовет в жизнь светлую и чистую. И я проснулся. Этот сон сильно отпечатался меня в памяти. С тех пор я стал вводить веру в свой жизненный обиход и сейчас могу сказать, что это именно то, что делает меня счастливым, – сказал футболист «Зенита ».