Нино считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы: «Я в этом не сомневаюсь. Все бы выиграли от возвращении российских клубов в Европу»

Нино считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы.

Вчера «Зенит» проиграл «Фенербахче» (1:2) в товарищеском матче.

– Уровень «Фенербахче» намного выше, чем у команд в России?

– Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют и поддерживают команду, поэтому команда выступает очень хорошо.

Я уходил с поля с ощущением того, что мы находимся на очень хорошем уровне, и я очень рад этому.

– «Фенербахче» играет в Лиге Европы. На твой взгляд, как бы «Зенит» сейчас выступал в Лиге Европы? Скажем, попал бы в 1/4 финала?

– Да, я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что мы находимся на отличном уровне, и сегодня мы это показали.

– Как ты думаешь, не пришло ли время вернуть в Европу российские клубы?

– Я думаю, от этого выиграли бы абсолютно все. Мы – от выступления в главных европейских турнирах, европейские турниры - от присутствия таких больших клубов, как «Зенит».

Это бы точно пошло на пользу всем. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, потому что это те соревнования, в которых я хотел бы играть, – сказал бразильский защитник «Зенита ».