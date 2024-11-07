Семак о Глушенкове: «Скоро частично начнет работать в общей группе. Потихоньку восстанавливается, будем смотреть на его состояние»

Сергей Семак высказался о травмированных игроках «Зенита».

– Сергей Богданович, было подозрение, что у Нино травма. Как у него самочувствие и готовится ли он к игре?

– Посмотрим, он готовится к игре. У Лусиано, который получил вчера повреждение, вроде бы тоже ничего серьезного. Надеемся на это.

– Есть ли новости по Максиму Глушенкову?

– Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнет работать в общей группе.

Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой, – сообщил главный тренер «Зенита ».

В воскресенье сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Ахматом» в 15-м туре Мир РПЛ .

Глушенков вернется к матчу против «Оренбурга» 23 ноября, скорее всего. Нино может попасть в заявку на игру с «Ахматом» 10 ноября («СЭ»)