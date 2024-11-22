Неймар о словах Родри про Винисиуса: «Он стал разговорчивым 🤦🏽♂️😂»
Неймар отреагировал на слова Родри о Винисиусе.
Аккаунт Futeousadia в инстаграме выложил пост с цитатой полузащитника «Ман Сити», недавно выигравшего «Золотой мяч», о бразильце: «Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет. У него есть аспекты, которые нужно улучшать, как и у всех. Спортсмен – это не только то, что ты представляешь на поле, но и вне его».
Неймар прокомментировал этот пост: «Он стал разговорчивым 🤦🏽♂️😂».
Скриншот: instagram.com/futeousadia
Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Futeousadia
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