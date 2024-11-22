Родри о Винисиусе: «Один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял – чем больше он сфокусирован, тем лучше играет. Ему еще есть что улучшать»

Родри высказался о Винисиусе Жуниоре.

«Это один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет.

У него есть аспекты, которые нужно улучшать, как и у всех.

Он молод, и рядом с ним будут люди, которые дадут ему хорошие советы, а в «Реале » – тем более. Это клуб с ценностями, так что тут особо нечего добавить», – сказал полузащитник «Сити ».

Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить. Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело»