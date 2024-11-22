Родри о Винисиусе: «Один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял – чем больше он сфокусирован, тем лучше играет. Ему еще есть что улучшать»
Родри высказался о Винисиусе Жуниоре.
«Это один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на поле, тем лучше он играет.
У него есть аспекты, которые нужно улучшать, как и у всех.
Он молод, и рядом с ним будут люди, которые дадут ему хорошие советы, а в «Реале» – тем более. Это клуб с ценностями, так что тут особо нечего добавить», – сказал полузащитник «Сити».
Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить. Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости