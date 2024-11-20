Захарян не сыграет за «Сосьедад» против «Хове»: «У Арсена перегрузка после тренировок, еще не до конца восстановился»
В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Арсена Захаряна.
Российский полузащитник не попал в заявку на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Хове Эспаньол».
«У Арсена перегрузка после тренировок, и он еще не до конца восстановился», – сообщили в пресс-службе клуба.
В начале августа Захарян перенес операцию на лодыжке. Он вернулся к тренировкам с командой 17 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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