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Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»

Рубен Аморим заявил, что верит в себя и в игроков «МЮ».

Ранее 39-летний португалец провел первую тренировку в клубе. Команда идет на 13-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 15 очков за 11 матчей. Дебют тренера – 24 ноября на выезде против «Ипсвича».

«Я немного мечтатель, но я верю в себя и в клуб – у нас одинаковый менталитет. Понимаю, что вы не очень верите в игроков, но я искренне верю в них.

Хочу попробовать новые вещи. Вы не думаете, что это возможно, но я в этом убежден», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага. Боссы «МЮ» просят тренера раскрыть потенциал текущего состава и считают «трансферную чехарду» губительной

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoBBC
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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