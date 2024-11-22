Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»

Рубен Аморим заявил, что верит в себя и в игроков «МЮ».

Ранее 39-летний португалец провел первую тренировку в клубе. Команда идет на 13-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 15 очков за 11 матчей. Дебют тренера – 24 ноября на выезде против «Ипсвича».

«Я немного мечтатель, но я верю в себя и в клуб – у нас одинаковый менталитет. Понимаю, что вы не очень верите в игроков, но я искренне верю в них.

Хочу попробовать новые вещи. Вы не думаете, что это возможно, но я в этом убежден», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага. Боссы «МЮ» просят тренера раскрыть потенциал текущего состава и считают «трансферную чехарду» губительной