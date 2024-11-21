Аморим не будет требовать у «МЮ» трансферов в январе и сосредоточится на развитии команды. Он хочет повысить интенсивность и скорость возвращения мяча, побороть потерю концентрации
Рубен Аморим дал «Манчестер Юнайтед» понять, чего ожидает от команды.
Sky Sports сообщает, что новый главный тренер намерен сосредоточиться на развитии футболистов и улучшении игры текущего состава, а не требовать зимних трансферов у руководства.
Португалец требует от игроков работать на тренировках интенсивнее, быстрее, активнее «мыслить на ходу». Он хочет сократить время, которое уходит у команды на возвращение мяча себе, и «улучшить связь между физической подготовкой и остротой ума», чтобы команда перестала терять концентрацию и бросать играть.
Аморим ожидает, что со временем «МЮ» будет «жить и дышать его идеями, будто они – вторая натура команды».
Первый матч под руководством нового тренера «Юнайтед» проведет 24 ноября – против «Ипсвича» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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