Президент «ПСЖ»: «Цель не в том, чтобы выиграть ЛЧ. А чтобы иметь свой стиль»
Президент «ПСЖ» заявил, что победа в Лиге чемпионов не цель команды.
«Копировать «Барсу»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность «ПСЖ». Она исходит от наших молодых игроков.
Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль», – заявил Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости