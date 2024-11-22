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Президент «ПСЖ»: «Цель не в том, чтобы выиграть ЛЧ. А чтобы иметь свой стиль»

Президент «ПСЖ» заявил, что победа в Лиге чемпионов не цель команды.

«Копировать «Барсу»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность «ПСЖ». Она исходит от наших молодых игроков.

Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль», – заявил Нассер Аль-Хелайфи.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoНассер Аль-Хелайфи
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
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