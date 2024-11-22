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«ПСЖ» и Хакими подписали контракт до 2029 года (Фабрис Хокинс)

Ашраф Хакими и «ПСЖ» договорились о продлении контракта.

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс утверждает, что договор, согласованный еще летом, наконец подписан. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

В этом сезоне футболист сборной Марокко провел в Лиге 1 девять матчей и сделал три голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
logoАшраф Хакими
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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