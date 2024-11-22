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Гандболистка Вяхирева о сравнении с Месси: «Это какое-то клише. В Норвегии меня называли «балериной»

Гандболистка Анна Вяхирева считает неоригинальным сравнивать ее с Лионелем Месси.

Вяхирева – олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России. В нынешнем сезоне спортсменка будет выступать за французский «Брест», куда она перешла из норвежского «Вайперс».

За россиянкой закрепилось прозвище «гандбольный Месси».

«Интересно, когда оно открепится? Мне абсолютно все равно, но мне кажется, что это какое-то клише. В Европе меня с ним не сравнивают. В Норвегии меня называли «балериной».

Единственное, во Францию это пришло, по всей видимости, из России. Там тоже «Месси» приплели. Почему не «Килиан Мбаппе»? Одна девочка, которая раньше играла за сборную Франции, сказала так: «Мы потеряли Мбаппе, но приобрели Месси», – рассказала 29-летняя Вяхирева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЛионель Месси
Виперс Кристиансанд жен
logoАнна Вяхирева
logoКилиан Мбаппе
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