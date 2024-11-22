Бобан выиграл суд у «Милана» о незаконном увольнении. Бывший спортивный директор получит от клуба 4,825 млн евро
В 2020 году «Милан» отправил спортивного директора в отставку. Причиной назывались его публичные выступления, которые не были согласованы с фондом Elliott, владевшим клубом.
Хорват выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, за его спиной вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.
Бобан подал в суд и выиграл в первой инстанции, но апелляция осталась за клубом. Кассационный суд Италии (высшая инстанция в подобных делах – Спортс’‘) принял сторону специалиста.
«Милан» обязан выплатить бывшему спортивному директору 4,825 млн евро. Как отмечает журналист Николо Скира, клуб уже заложил эти средства в расходную часть бюджета.
Бобан об увольнении из «Милана»: «Они хотели пригласить Рангника, но не дали никаких разъяснений. Не было доверия и поддержки, поэтому пришлось публично высказаться в интервью»
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