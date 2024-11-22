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Бобан выиграл суд у «Милана» о незаконном увольнении. Бывший спортивный директор получит от клуба 4,825 млн евро

Звонимир Бобан выиграл суд у «Милана» о незаконном увольнении.

В 2020 году «Милан» отправил спортивного директора в отставку. Причиной назывались его публичные выступления, которые не были согласованы с фондом Elliott, владевшим клубом.

Хорват выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, за его спиной вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

Бобан подал в суд и выиграл в первой инстанции, но апелляция осталась за клубом. Кассационный суд Италии (высшая инстанция в подобных делах – Спортс’‘) принял сторону специалиста.

«Милан» обязан выплатить бывшему спортивному директору 4,825 млн евро. Как отмечает журналист Николо Скира, клуб уже заложил эти средства в расходную часть бюджета.

Бобан об увольнении из «Милана»: «Они хотели пригласить Рангника, но не дали никаких разъяснений. Не было доверия и поддержки, поэтому пришлось публично высказаться в интервью»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Николо Скиры
logoМилан
деньги
logoИван Газидис
Звонимир Бобан
logoсерия А Италия
отставки
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