«Милан» поддержал Фонсеку, и теперь Леау – совершенно другой футболист. Посмотрите на его игру против «Реала», «Кальяри», за Португалию». Директор клуба о Рафаэле

«Милан» полностью поддерживал Паулу Фонсеку в ситуации с Рафаэлем Леау.

У португальского вингера непростые отношения с главным тренером «россонери». Ранее Леау провел два матча Серии А подряд, выходя со скамейки запасных во втором тайме.

«Мы работаем вместе каждый день, поддерживаем его (Фонсеку – Спортс”), и теперь, я думаю, Леау – это совершенно другой игрок. Посмотрите на его выступления против «Реала», в матче с «Кальяри» и в играх за сборную Португалии.

Такие моменты случаются, никто не идеален. Мы должны принимать тот факт, что у игроков бывают сложные периоды, и поддерживать их, как это делали я и Златан Ибрагимович с Рафой , оказывая помощь и конструктивную критику. Мы – семья», – сказал технический директор «Милана » Джеффри Монкада.