Бобан об увольнении из «Милана»: «Они хотели пригласить Рангника, но не дали никаких разъяснений. Не было доверия и поддержки, поэтому пришлось публично высказаться в интервью»

Звонимир Бобан рассказал, как Ральф Рангник повлиял на его уход из «Милана».

Бывший игрок сборной Хорватии , который провел десять лет в «Милане » в 1990-х и начале 2000-х, вернулся в 2019 году в качестве главного футбольного директора, работая с Паоло Мальдини , который тогда был техническим директором клуба. В то время Бобан подписал трехлетний контракт, но он был разорван через девять месяцев из-за его интервью La Gazzetta dello Sport. В нем он ясно дал понять, что бывший генеральный директор клуба Иван Газидис действовал за их с Мальдини спинами, предлагая контракт Рангику. Предполагалось, что немец станет и главным тренером, и спортивным директором клуба.

«Через несколько месяцев мы обнаружили, что у нас нет доверия или поддержки. Они хотели пригласить Рангника , начали разговаривать с ним. Мы не смогли получить никаких разъяснений.

В тот момент, после больших изменений на трансферном рынке и после смены тренера, нам пришлось признать ошибку, которую мы совершили по доброй воле.

После январского окна с приходом таких игроков, как Кьер , Салемакерс и Ибрагимович , мы все еще не могли подтвердить свои позиции. Так что мне пришлось высказать это публично, потому что владельцы уже начали общаться с Рангником насчет следующего сезона. Я дал интервью La Gazzetta dello Sport, что, как я думал, было сделано правильно, но они уволили меня справедливо.

Мы все еще судимся, мне жаль, что так получилось, но такова жизнь», – рассказал Бобан на Radio Deejay.