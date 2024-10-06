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  • Бобан об увольнении из «Милана»: «Они хотели пригласить Рангника, но не дали никаких разъяснений. Не было доверия и поддержки, поэтому пришлось публично высказаться в интервью»
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Бобан об увольнении из «Милана»: «Они хотели пригласить Рангника, но не дали никаких разъяснений. Не было доверия и поддержки, поэтому пришлось публично высказаться в интервью»

Звонимир Бобан рассказал, как Ральф Рангник повлиял на его уход из «Милана».

Бывший игрок сборной Хорватии , который провел десять лет в «Милане» в 1990-х и начале 2000-х, вернулся в 2019 году в качестве главного футбольного директора, работая с Паоло Мальдини, который тогда был техническим директором клуба. В то время Бобан подписал трехлетний контракт, но он был разорван через девять месяцев из-за его интервью La Gazzetta dello Sport. В нем он ясно дал понять, что бывший генеральный директор клуба Иван Газидис действовал за их с Мальдини спинами, предлагая контракт Рангику. Предполагалось, что немец станет и главным тренером, и спортивным директором клуба.

«Через несколько месяцев мы обнаружили, что у нас нет доверия или поддержки. Они хотели пригласить Рангника, начали разговаривать с ним. Мы не смогли получить никаких разъяснений.

В тот момент, после больших изменений на трансферном рынке и после смены тренера, нам пришлось признать ошибку, которую мы совершили по доброй воле.

После январского окна с приходом таких игроков, как Кьер, Салемакерс и Ибрагимович, мы все еще не могли подтвердить свои позиции. Так что мне пришлось высказать это публично, потому что владельцы уже начали общаться с Рангником насчет следующего сезона. Я дал интервью La Gazzetta dello Sport, что, как я думал, было сделано правильно, но они уволили меня справедливо.

Мы все еще судимся, мне жаль, что так получилось, но такова жизнь», – рассказал Бобан на Radio Deejay.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoПаоло Мальдини
logoсерия А Италия
logoСимон Кьер
Звонимир Бобан
logoРальф Рангник
logoАлексис Салемакерс
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