Игорь Акинфеев объяснил, почему не общается с журналистами после матчей.

– При всей нынешней открытости вы не общаетесь с журналистами сразу после матчей. Почему?

– Многие думают, это из-за того, что я считаю себя какой-то звездой. Но я обычный открытый пацан – просто мне неинтересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном – прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают порой какими-то непонятными провокациями – даже не знаешь, кому отвечать.

В такие моменты начинаю злиться, мне некомфортно. Самое интересное: у нас есть штрафы игрокам, которые по-хамски общаются со СМИ или не общаются вовсе в рамках регламента – но в обратную сторону это почему-то не работает.

– И какие предложения?

– РФС стоит урегулировать этот момент, чтобы оградить футболистов от провокаций. Профессиональный журналист должен задавать вопросы по теме, а не о том, кто кому щи на кухне приготовил.

Недавно прошел в микст-зоне, а мне посыпались непонятные вопросы. «Как вам Пьянич?» – был еще самым нормальным. Причем так настойчиво кричали. Думаешь: вот причем тут Пьянич ? – задался вопросом вратарь ЦСКА .