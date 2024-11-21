«Барса» далеко продвинулась в вопросе трансфера Та. Защитником «Байера» интересуются «Реал», «Бавария», «Юве» и «Интер»

«Барселона» далеко продвинулась в вопросе трансфера Джоната Та.

Об этом сообщает El Chiringuito. Ранее сообщалось, что защитником «Байера» интересуются «Реал Мадрид», «Бавария», «Ювентус» и «Интер». С полной статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .