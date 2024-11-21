Все, что нужно знать о протеиновых батончиках: как выбрать, кому нельзя, можно ли перекусывать ими каждый день

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Когда до обеда еще несколько часов, а желудок настойчиво требует еды, или когда обед уже наступил, а поесть полноценно не получается, важно перекусить и желательно с пользой для здоровья. Кажется, идеальный вариант – протеиновые батончики, их можно кинуть в сумку, дать ребенку в школу или положить в машине и съесть на ходу. Но возникает много вопросов: а полезны ли такие перекусы на самом деле? Можно ли есть протеиновые батончики каждый день? На самые популярные вопросы отвечает CEO бренда ProteinRex Андрей Попов.

Из чего делают протеиновые батончики?

Протеиновые батончики – это здоровые десерты на основе натурального белка (протеина): молочного, сывороточного или растительного. Сывороточный белок, равно как и молочный, получают из коровьего молока. Он легко усваивается, содержит девять незаменимых аминокислот и казеиновый белок, долго поддерживающий чувство сытости, и при этом не содержит лактозу – молочный сахар, который может провоцировать аллергию.

Такие протеиновые снеки могут быть полезным перекусом и частью спортивного питания, способствующего быстрому восстановлению мышечной ткани и насыщению организма энергией после физической активности.

Часто в батончиках комбинируют несколько источников протеина, чтобы достичь оптимального баланса аминокислот, обеспечить высокое содержание белка и сохранить приятный вкус. Кроме белка в батончики добавляют другие полезные ингредиенты: клетчатку, орехи, фрукты, ягоды, мед, витамины, минералы.

На что обратить внимание при выборе батончика?

Главное – обращать внимание на калорийность, состав и количество белка, эта информация всегда указана на упаковке. Оптимально, если в батончике содержится не менее 10–20 г белка, менее 5 г сахара, нет трансжиров, а калорийность не превышает 150–200 ккал. Лучше выбирать варианты с натуральными подсластителями вроде фиников или стевии, хорошо, если в составе также будут полезные жиры, например, из орехов, пребиотики, такие как инулин – для здоровья кишечной микрофлоры, и пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и способствуют более долгому ощущению сытости.

Сахар в составе протеиновых сладостей должен занимать одно из последних мест или отсутствовать вовсе. Если он на первых позициях, то такой батончик ничем не отличается от обычных конфет или шоколадок. Он не даст длительного ощущения сытости, зато сразу добавит в рацион почти суточную норму сахара.

Может ли батончик заменить полноценный прием пищи?

Протеиновые батончики могут стать альтернативой менее полезным перекусам, таким как чипсы или шоколад. В редких случаях они могут заменить завтрак, обед или ужин, когда нет возможности полноценно поесть.

Полагаться исключительно на протеиновые батончики, скорее всего, не стоит, так как они не содержат всего спектра питательных веществ, необходимых для полноценного питания. Важно, чтобы основную часть рациона составляли натуральные продукты: нежирное мясо, рыба, птица, цельные злаки, овощи, фрукты, растительные масла.

Выручают батончики тех, кто регулярно тренируется. Белок – главный строительный материал для мышц. Получить необходимое количество только из пищи довольно сложно. Здесь на помощь приходят протеиновые батончики и другие высокобелковые продукты.

Какие проблемы в организме может вызвать чрезмерное употребление батончиков?

Нет установленных норм по употреблению протеиновых батончиков, все зависит от состава снека. В среднем при сбалансированном питании взрослым рекомендуется есть не более 2 стандартных батончиков в день, подросткам – не более одного.

Чрезмерное употребление белка из таких снеков может привести к ряду проблем со здоровьем. Его избыток (даже если белок качественный) «перегружает» почки и печень.

Кому не стоит употреблять протеиновые батончики? Какие есть противопоказания?

Строгих ограничений по употреблению протеиновых батончиков нет, но важно обращать внимание на индивидуальные особенности организма.

Людям с непереносимостью лактозы или аллергией на сою стоит быть осторожными и выбирать батончики без этих ингредиентов. Чтобы избежать негативных реакций, перед употреблением стоит внимательно ознакомиться с составом, который всегда указан на упаковке.

Когда лучше съесть батончик: до или после тренировки, утром или вечером?

Протеиновые батончики лучше всего употреблять как перекус, когда нет возможности полноценно поесть, или после тренировки, чтобы помочь мышцам восстановиться и подзарядиться энергией.

После физических нагрузок батончики помогают быстро получить белок и углеводы, чтобы поддержать процесс восстановления и роста мышц. До тренировки батончик тоже можно съесть, особенно если требуется дополнительный источник энергии, – лучше всего за 1–2 часа, чтобы избежать ощущения тяжести в желудке.

Завтракать батончиками постоянно не стоит, так можно делать только в редких случаях, когда нормально поесть не получается, например, по дороге в аэропорт. Вечером лучше ограничиться легким ужином и не заедать его батончиком. Ночью организм вполне обойдется без белковой нагрузки.

Можно ли перекусывать протеиновыми батончиками каждый день?

Важно чередовать батончики с другими полезными перекусами, например, с греческим йогуртом и орехами, творогом с фруктами, кусочками овощей с хумусом, орехами или кусочком сыра с цельнозерновым хлебом. Так можно получить весь спектр витаминов, минералов и антиоксидантов.

Можно ли давать протеиновые батончики детям на перекус в школу или на тренировку?

Протеиновые батончики можно давать детям старше 7 лет на перекус, особенно если у ребенка активный график тренировок и ему нужен дополнительный источник энергии и белка в течение дня. Детям до 7 лет лучше не перекусывать такими снеками, потому что исследований безопасности в этой возрастной категории не проводилось.

Для детей стоит особенно тщательно проверять состав батончика: он должен содержать минимальное количество добавленного сахара и искусственных добавок. Лучше покупать батончики с натуральными ингредиентами: орехами, злаками, сухофруктами, которые также содержат клетчатку и полезные жиры.

Использовать протеиновые батончики как перекус в школе можно, но не на постоянной основе. Лучше чередовать их с орехами, овощными палочками, йогуртом или бутербродами с цельнозерновым хлебом, мясом, листом салата и сыром.

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Фото: Jan Woitas/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Andreas Rentz