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У Риса Джеймса снова проблемы с задней поверхностью бедра. Капитан «Челси» не сыграет с «Лестером»

Рис Джеймс пропустит ближайший матч из-за повреждения.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что капитан почувствовал небольшой дискомфорт в области задней поверхности бедра два дня назад, поэтому рисковать им в ближайшее время не собираются. Джеймс не сыграет с «Лестером» 23 ноября.

«Мы не знаем, на какой срок он выбыл. Мы, конечно, хотим, чтобы он был здоров как можно дольше. Он пропустит этот уик-энд, но, надеемся, скоро вернется.

Наверное, матч Лиги конференций – это еще рановато, но мы надеемся, что это произойдет скоро», – сказал Мареска.

Джеймс из-за проблем с задней поверхностью бедра уже пропустил больше 10 игр в этом сезоне, он не был доступен с 9 августа по 14 октября. Схожие проблемы возникали и в предыдущих сезонах.

Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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