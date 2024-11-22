Илариу покинул штаб «Челси». Тренер вратарей будет работать с Тухелем в сборной Англии

Илариу покинул тренерский штаб «Челси».

Об этом сообщает ESPN.

Как и ожидалось , с 1 января 49-летний тренер вратарей войдет в штаб Томаса Тухеля в сборной Англии .

Илариу на протяжении 18 лет находился в системе «Челси ». С 2006 года португалец провел за «синих» 39 матчей как игрок, а потом стал тренером вратарей.