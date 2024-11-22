Илариу покинул штаб «Челси». Тренер вратарей будет работать с Тухелем в сборной Англии
Илариу покинул тренерский штаб «Челси».
Об этом сообщает ESPN.
Как и ожидалось, с 1 января 49-летний тренер вратарей войдет в штаб Томаса Тухеля в сборной Англии.
Илариу на протяжении 18 лет находился в системе «Челси». С 2006 года португалец провел за «синих» 39 матчей как игрок, а потом стал тренером вратарей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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