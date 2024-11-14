FA хочет включить тренера из числа чернокожих, азиатов или иных меньшинств в штаб сборной Англии. Если Тухель не согласится, это вызовет вопросы к ассоциации (Daily Mail)

FA планирует назначить тренера из этнических меньшинств в штаб Томаса Тухеля.

Футбольная ассоциация Англии проведет переговоры с новым главным тренером сборной по вопросу их давнего обязательства предоставить тренеру из этнического меньшинства место в национальной команде.

В рамках специальной программы FA и PFA, запущенной в 2018 году, английские команды обязуются предоставлять возможности тренерской карьеры меньшинствам ради увеличения разнообразия в футболе топ-уровня. Норма в 25% темнокожих, азиатов и представителей других этнических меньшинств (BAME) среди новых тренерских назначений была рекомендована в Кодексе многообразия FA.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли подтвердил, что Эшли Коул вместе с ним вернется в команду U21 после матча Англии с Ирландией в воскресенье. Таким образом, основная сборная останется без тренера, представляющего этнические меньшинства.

Пока что среди членов штаба Тухеля был подтвержден лишь Энтони Барри. Как сообщает Daily Mail, FA попытается назначить в сборную нынешнего тренера вратарей «Челси » португальца Илариу.

Приглашение тренера из этнического меньшинства для подготовки к ЧМ-2026 планируется обсудить с Тухелем до его вступления в должность 1 января. Подчеркивается, что возможный отказ немца вызовет вопросы к ассоциации, которая назначила иностранца тренером национальной команды.

Отметим, что ранее уже появлялась информация о желании Тухеля усилить свой штаб Илариу и аналитиком Джеймсом Мельбурном из «Челси».

В Англии хотят, чтобы 25% тренеров и 15% руководителей были из этнических меньшинств. Не подписался только «Саутгемптон»