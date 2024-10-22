Кроос о Тухеле в сборной Англии: «Не удивлен, что его выбрали, это отличный тренер. Томас хорошо говорит по-английски, выиграл ЛЧ с «Челси», у него хорошая репутация в этой стране»

Тони Кроос прокомментировал назначение Томаса Тухеля тренером сборной Англии.

О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера английской сборной было объявлено 16 октября. Тухель приступит к работе 1 января.

– Вас удивило назначение Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии?

– Меня это не удивило. Я не знал, хотел ли он этого или нет, но я не удивлен, что его выбрали, потому что он очень хороший тренер.

Мне нравилась его работа в Англии, он хорошо говорит по-английски, выиграл Лигу чемпионов с «Челси », и в Англии у него очень хорошая репутация, – сказал бывший полузащитник «Реала » и сборной Германии.