Кроос о Тухеле в сборной Англии: «Не удивлен, что его выбрали, это отличный тренер. Томас хорошо говорит по-английски, выиграл ЛЧ с «Челси», у него хорошая репутация в этой стране»
Тони Кроос прокомментировал назначение Томаса Тухеля тренером сборной Англии.
О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера английской сборной было объявлено 16 октября. Тухель приступит к работе 1 января.
– Вас удивило назначение Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии?
– Меня это не удивило. Я не знал, хотел ли он этого или нет, но я не удивлен, что его выбрали, потому что он очень хороший тренер.
Мне нравилась его работа в Англии, он хорошо говорит по-английски, выиграл Лигу чемпионов с «Челси», и в Англии у него очень хорошая репутация, – сказал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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