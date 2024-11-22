«Динамо» очень нестабильно. Может как споткнуться о сопротивление «Факела», так и на кураже забить несколько мячей и уверенно победить». Силкин о матче РПЛ
Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Факелом».
Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Воронеже.
«В этом сезоне у «Динамо» очень нестабильная команда. Отчасти это можно связать с кадровыми потерями, которые были по ходу первого круга. Но факт в том, что ребята могут как провести яркий результативный матч с разгромом соперника, так и на ровном месте потерять очки, как это было недавно дома с «Ростовом» (1:1). И никогда не знаешь, что будет в ближайшей игре.
С «Факелом» все так же непонятно — соперник очень крепкий, умеет навязать борьбу, сыграть в обороне. И «Динамо» может как споткнуться о его сопротивление, так и на кураже забить несколько мячей и достаточно уверенно победить», – сказал экс-тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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