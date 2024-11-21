Газзаев верит, что «Динамо» проклято: «По доносу, что Севидов в Америке встречался с сионистом, его убрали – и супруга прокляла клуб. У «Спартака» проблема в другом: за 20 лет 19 тренеров, нет стабильности»

Валерий Газзаев поделился мнением о проблемах «Динамо» и «Спартака».

– Болельщики московского «Динамо» – это всегда люди с грустинкой в глазах. Потому что есть ощущение, что этот момент отсутствия титула на протяжении почти 50 лет – это чудовищная история. Говорят про проклятие «Динамо», про что только не говорят.

– Я в это верю. Проклятие это существует. В 1979 году, когда сняли с поста главного тренера Александра Александровича Севидова, великолепного тренера, у нас была команда, готовая выиграть чемпионат. Нам до начала чемпионата все отдавали первое место. Семь игроков – кандидаты в национальную сборную СССР!

Это была действительно машина, не оставляли ничего от соперника. И что? По доносу Севидова убрали. Команда была в Америке, были коммерческие матчи, Севидов встретился со своим товарищем, евреем-эмигрантом. Тот открыл свой магазин, пригласил к себе, спокойно все поехали, в том числе и сопровождающий из «органов». И по приезду написал донос, что Севидов встречался с сионистом. В общем, убивайте, расстреливайте человека и так далее…

Прямо перед началом сезона тренера снимают. Команды, которая была готова выиграть не только национальное первенство, но и что-то в Европе, не стало. Тогда его супруга прокляла «Динамо». Вот это проклятие существует по сей день, я в этом убежден.

– А у «Спартака» какое проклятие?

– Проблема «Спартака» в другом. Посмотрите, за последние 20 лет, если мне память не изменяет, 19 тренеров поменяли. Какому богу молиться игрокам? Только приходит один, потом второй, третий…

Нет стабильности ни в руководстве, ни в составе. Отсюда нет и результатов.

Поэтому «Спартак» с его огромными традициями и с его огромными возможностями – посмотрите, на каком месте идет. Здесь надо довериться кому-то, одному тренеру, дать ему возможность выстроить команду, чтобы видно было, что это его команда, – отметил бывший главный тренер ЦСКА.