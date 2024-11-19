Онана – в пятерке номинантов на приз вратарю года в Африке. Хакими, Гирасси, Лукман претендуют на награду игроку года
В Африке назвали финалистов в номинациях на призы лучшему футболисту и вратарю года.
Премия Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024 пройдет в Марракеше (Марокко) 16 декабря 2024 года. Учитываются выступления в период с января по октябрь 2024 года.
В топ-5 финалистов на звание лучшего игрока года вошли Серу Гирасси (Гвинея / «Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими (Марокко / «Пари Сен-Жермен»), Адемола Лукман (Нигерия / «Аталанта»), Симон Аденгра (Кот-д’Ивуар / «Брайтон»), Ронуэн Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).
За приз лучшему вратарю года поборются Андре Онана (Камерун / «Манчестер Юнайтед»), Яхья Фофана (Кот-д’Ивуар / «Анжер»), Мустафа Шобир (Египет / «Аль-Ахли» Каир), Стэнли Нвабили (Нигерия / «Чиппа Юнайтед»), Ронуэн Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт CAF
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости