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Онана – в пятерке номинантов на приз вратарю года в Африке. Хакими, Гирасси, Лукман претендуют на награду игроку года

В Африке назвали финалистов в номинациях на призы лучшему футболисту и вратарю года.

Премия Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024 пройдет в Марракеше (Марокко) 16 декабря 2024 года. Учитываются выступления в период с января по октябрь 2024 года.

В топ-5 финалистов на звание лучшего игрока года вошли Серу Гирасси (Гвинея / «Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими (Марокко / «Пари Сен-Жермен»), Адемола Лукман (Нигерия / «Аталанта»), Симон Аденгра (Кот-д’Ивуар / «Брайтон»), Ронуэн Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).

За приз лучшему вратарю года поборются Андре Онана (Камерун / «Манчестер Юнайтед»), Яхья Фофана (Кот-д’Ивуар / «Анжер»), Мустафа Шобир (Египет / «Аль-Ахли» Каир), Стэнли Нвабили (Нигерия / «Чиппа Юнайтед»), Ронуэн Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт CAF
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logoСеру Гирасси
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logoБрайтон
logoАндре Онана
logoСимон Аденгра
logoМанчестер Юнайтед
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logoАль-Ахли Каир
Стэнли Нвабили
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