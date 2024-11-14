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  • Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»
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Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе.

Ранее форвард «Реала», не вызванный в сборную Франции в ноябре, посетил Париж, где сыграл в падел-теннис и видеоигры с Хакими и бывшими партнерами по «ПСЖ». На одном из снимков, опубликованный в соцсетях, на заднем плане можно увидеть кальян.

«Всем известно, что кальян очень распространен среди футболистов, они это делают. Также стоит знать, что во Франции мы относимся к этому очень снисходительно, но в Мадриде такое не пройдет.

Если футболист «Реала» куда-то пойдет, руководство велит ему вернуться и лечь спать, потому что на следующий день у него матч. В «ПСЖ» босс спросит [игрока], не хочет ли он выпить еще бокал. В этом большая разница.

В Мадриде это расценивается как неуважение к клубу. Там курение кальяна – это серьезное [нарушение], это означает, что ты не заботишься о своем теле.

Он [Мбаппе] и Хакими курят кальян, мы это знаем. Все это знают. Так же, как и с Неймаром – никто не знал, что он пьет. Как с Верратти, о котором никто не знал, что он курит. Нам кое-что известно, и если я говорю вам это, то только потому, что мы это знаем», – сказал Риоло в эфире RMC Sport.

📸 Мбаппе опустошен из-за критики. Килиан приехал поправлять нервишки к друзьям по «ПСЖ», но сумел вновь разозлить фанатов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le10sport
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoНеймар
logoМарко Верратти
logoКилиан Мбаппе
logoАшраф Хакими
алкоголь и спорт
Даниэль Риоло
курение и спорт
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