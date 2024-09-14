Хакими хочет продлить контракт с «ПСЖ». Переговоры проходят позитивно

Ашраф Хакими намерен продлить соглашение с «ПСЖ».

Переговоры 25-летнего защитника сборной Марокко с парижским клубом проходят позитивно.

Действующий контракт Хакими с «ПСЖ » рассчитан до июня 2026 года.

Игрок является вице-капитаном команды наряду с Джанлуижди Доннаруммой и Преснелом Кимпембе, капитан – Маркиньос.