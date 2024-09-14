Хакими хочет продлить контракт с «ПСЖ». Переговоры проходят позитивно
Ашраф Хакими намерен продлить соглашение с «ПСЖ».
Переговоры 25-летнего защитника сборной Марокко с парижским клубом проходят позитивно.
Действующий контракт Хакими с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.
Игрок является вице-капитаном команды наряду с Джанлуижди Доннаруммой и Преснелом Кимпембе, капитан – Маркиньос.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Le Parisien
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