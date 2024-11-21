Роналду о миллиарде подписчиков в соцсетях: «Хорошее достижение, но не сюрприз. Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу»

Криштиану Роналду высказался о миллионе подписчиков в соцсетях.

– Что почувствовал, когда достиг одного миллиарда подписчиков во всех соцсетях? Ты самый популярный человек на планете по этому показателю.

– Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом. Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу.

Я все еще играю, поэтому это меня не удивляет, – сказал форвард «Аль-Насра» в разговоре с Мистером Бистом в эфире своего ютуб-канала.