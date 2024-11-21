Меленстен о Роналду в «МЮ»: «Интригующая идея, слухи ходят из-за его отношений с Аморимом. Но поезд ушел, думаю»
Рене Меленстен не верит в возвращение Криштиану Роналду в «МЮ».
«Думаю, этот поезд ушел.
Ходят слухи из-за его отношений с Рубеном Аморимом, и эта идея интригует, но я не могу представить, что она будет реализована», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tribal Football
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