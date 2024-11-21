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Меленстен о Роналду в «МЮ»: «Интригующая идея, слухи ходят из-за его отношений с Аморимом. Но поезд ушел, думаю»

Рене Меленстен не верит в возвращение Криштиану Роналду в «МЮ».

«Думаю, этот поезд ушел.

Ходят слухи из-за его отношений с Рубеном Аморимом, и эта идея интригует, но я не могу представить, что она будет реализована», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tribal Football
logoКриштиану Роналду
logoРене Меленстен
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия
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