Меленстен о Роналду в «МЮ»: «Интригующая идея, слухи ходят из-за его отношений с Аморимом. Но поезд ушел, думаю»

Рене Меленстен не верит в возвращение Криштиану Роналду в «МЮ».

«Думаю, этот поезд ушел.

Ходят слухи из-за его отношений с Рубеном Аморимом , и эта идея интригует, но я не могу представить, что она будет реализована», – сказал бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед ».