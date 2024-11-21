«МЮ» подпишет Амориму левого защитника в 2025-м. Вероятно, это случится летом – в списке уже более 3 кандидатов

«Манчестер Юнайтед» планирует пополнить состав левым защитником.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб хочет подписать нового левого защитника для системы Рубена Аморима в 2025 году.

Новое приобретение уже запланировано, сейчас клуб оценивает различные варианты, в актуальном списке уже более трех кандидатов.

Пока неизвестно, произойдет ли подписание в январе или в летнее трансферное окно. Как уточняет Романо, наиболее вероятно, что это случится летом.