«МЮ» подпишет Амориму левого защитника в 2025-м. Вероятно, это случится летом – в списке уже более 3 кандидатов
«Манчестер Юнайтед» планирует пополнить состав левым защитником.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб хочет подписать нового левого защитника для системы Рубена Аморима в 2025 году.
Новое приобретение уже запланировано, сейчас клуб оценивает различные варианты, в актуальном списке уже более трех кандидатов.
Пока неизвестно, произойдет ли подписание в январе или в летнее трансферное окно. Как уточняет Романо, наиболее вероятно, что это случится летом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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