Федерация соккера США вырезала празднование Пулишича «танцем Трампа» из видео в соцсетях. Сотрудники «не удивлены, но очень разочарованы»

В USSF осуждают танец Кристиана Пулишича в стиле Дональда Трампа.

Открыв счет на 13-й минуте матча с Ямайкой (4:2), полузащитник американской сборной отпраздновал гол, повторив танец Дональда Трампа , ставший популярным в соцсетях после победы политика на выборах президента США. Трамп завершил свою победную речь движениями под песню Y.M.C.A. группы Village People – ранее он заканчивал таким образом свои выступления на митингах.

Федерация соккера США (USSF) не стала комментировать танец Пулишича , но вырезала этот эпизод из видео об итогах матча в социальных сетях. Должностные лица USSF выразили неприятие случившегося на условиях анонимности.

«Буквально никто здесь не удивлен. По крайней мере, так не кажется.

Но все равно это очень разочаровывает, если не сказать больше», – сказал The Athletic сотрудник USSF.

Другой сотрудник добавил, что у организации есть «более насущные проблемы, о которых стоит беспокоиться».

Пулишич «танцем Трампа» отпраздновал гол в ворота Ямайки: «Это всего лишь танец, все так делают. Мне показалось это забавным»