Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года. Лучшему бомбардиру Ла Лиги 36 лет
Роберт Левандовски хочет играть в Испании минимум до 38 лет.
Как сообщает Diario Sport, нападающий прекрасно себя чувствует в «Барселоне» и в Каталонии и настроен пролонгировать контракт.
Действующее соглашение рассчитано до 2025 года, но в том случае, если поляк примет участие в 50% матчей, будет активирована опция продления еще на год.
Утверждается, что Левандовски хочет большего. Он намерен заключить договор до 2027 года.
В клубе довольны Робертом, его влиянием на молодую команду, а также тем, что пока есть возможность отложить поиск центрфорварда уровня основного состава.
В текущем сезоне футболист, которому в августе исполнилось 36 лет, забил 14 голов за 13 матчей Ла Лиги – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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