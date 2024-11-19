Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной» до 2027 года. Лучшему бомбардиру Ла Лиги 36 лет

Роберт Левандовски хочет играть в Испании минимум до 38 лет.

Как сообщает Diario Sport, нападающий прекрасно себя чувствует в «Барселоне» и в Каталонии и настроен пролонгировать контракт.

Действующее соглашение рассчитано до 2025 года, но в том случае, если поляк примет участие в 50% матчей, будет активирована опция продления еще на год.

Утверждается, что Левандовски хочет большего. Он намерен заключить договор до 2027 года.

В клубе довольны Робертом, его влиянием на молодую команду, а также тем, что пока есть возможность отложить поиск центрфорварда уровня основного состава.

В текущем сезоне футболист, которому в августе исполнилось 36 лет, забил 14 голов за 13 матчей Ла Лиги – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .