Мостовой о желании тренировать: «Мне уже не 30 лет. Время летит. Все думают, что время придет, а оно только уходит»
Александр Мостовой высказался о желании стать тренером.
– Как думаете, футболисты «Спартака» когда-нибудь увидят вас в качестве своего главного тренера?
– Не знаю. Не заглядываю так далеко, да и не имеет смысла, потому что видите, как сейчас жизнь протекает.
– Но вы же еще хотите тренировать?
– Конечно. Мне уже не 30 лет. Время уходит, даже летит. Знаете, как говорят: все думают, что время придет, а время только уходит.
– Вы ощущаете, что время уходит?
– Конечно, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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