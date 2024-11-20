Мостовой о желании тренировать: «Мне уже не 30 лет. Время летит. Все думают, что время придет, а оно только уходит»

Александр Мостовой высказался о желании стать тренером.

– Как думаете, футболисты «Спартака» когда-нибудь увидят вас в качестве своего главного тренера?

– Не знаю. Не заглядываю так далеко, да и не имеет смысла, потому что видите, как сейчас жизнь протекает.

– Но вы же еще хотите тренировать?

– Конечно. Мне уже не 30 лет. Время уходит, даже летит. Знаете, как говорят: все думают, что время придет, а время только уходит.

– Вы ощущаете, что время уходит?

– Конечно, – сказал бывший полузащитник сборной России.