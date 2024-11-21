«Реалу» нравится Порро, но «Тоттенхэм» потребует не менее 70 млн евро – слишком много. «МЮ» и «Ман Сити» защитник тоже может быть интересен

Подписать Педро Порро «Реалу» будет проблематично.

As сообщает, что мадридцы интересуются защитником «Тоттенхэма », и 25-летний футболист тоже хотел бы за них поиграть. Основным вариантом усиления правого фланга защиты называется Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля », но Порро считается альтернативой ему, причем более сбалансированной с точки зрения игры в атаке и обороне.

Проблема заключается в том, что руководство «шпор» не согласится продать своего футболиста дешевле 70 млн евро, а «Реал » не собирается столько платить – и даже начинать переговоры на этот счет.

Также в окружении защитника считают, что после прихода Рубена Аморима на пост главного тренера заинтересоваться игроком может «Манчестер Юнайтед ». Также возможен вариант с «Манчестер Сити» в случае ухода защитника Кайла Уокера.

В текущем сезоне Порро провел 11 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .